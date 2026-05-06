◇プロ野球セ・リーグ中日-阪神(6日、バンテリンドーム)今季6度目の先発マウンドに臨んだ中日・郄橋宏斗投手が「15奪三振」を記録しました。ここまで3完封の阪神・郄橋遥人投手と投げ合った中日・郄橋宏斗投手。初回に2本のヒットを許して1アウト1、3塁のピンチを背負いますが、4番佐藤輝明選手をセカンドライナーに打ち取り、ダブルプレーで無失点に切り抜けました。2回以降はリズムが出始めると、4回から4者連