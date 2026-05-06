プロレスラーのフワちゃんが４日、ＡＢＣテレビ「東出昌大の野営デトックス」で、活動休止前の自身の振る舞いについて「もっと早く気付けば良かった」と反省した。東出がゲストを山に連れ出し、野営するという番組で、この日のゲストはウルフ・アロンとフワちゃんのプロレスラーコンビ。登山をしながら、東出からの「なんで女子プロに行ったの？」という質問に「最初はテレビの企画が始め。それでやったときに楽しかったし、仕