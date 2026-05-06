宇多田ヒカルの新曲「パッパパラダイス」がきょう6日に配信開始。ミュージックビデオもYouTube上で公開された。【動画】宇多田ヒカル新曲「パッパパラダイス」ミュージックビデオ同曲は、アニメ『ちびまる子ちゃん』エンディング主題歌。さらに「綾鷹」CMソングとしても起用されている。6月24日には、7インチアナログ盤のリリースが決定している。ミュージックビデオの監督を務めたのは、「何色でもない花」「Gold 〜また逢