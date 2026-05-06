ボートレース多摩川「第21回マンスリーBOATRACE杯」の初日が、6日に行われた。8Rは3コースから捲った中山将（34＝三重）と、4コースから捲り差した内山文典がバック並走。2Mを先取った内山が内から優位に運ぼうとしたが、中山が2周1Mを外から全速旋回。勢いよく先頭を取り切り、逆転で白星発進となった。「もう少し立ち上がりにスムーズさが欲しいと思ったけど欲の部分だったのかな。レースに行ったら、つかみながら押す感じが