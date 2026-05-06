「ＤｅＮＡ−広島」（６日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡの先発・深沢鳳介投手は、４回２／３を８安打８失点（自責３）で降板した。二回までは３者凡退に抑えたが、三回、２死一、二塁から菊池に左越え３ランを被弾。五回には５安打に自身の失策も絡み、打者一巡の猛攻を浴びて一挙５失点を許した。深沢は球団を通じ、「野手の皆さんが守備で盛り立ててくれたのにもかかわらず、それに応える投球ができず、本当に申し訳ない気