ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）の猛打が止まらない。「３番・三塁」で出場した５日（日本時間６日）のレイズ戦で２試合ぶりの本塁打となる１０号先制ソロを放った。初回二死無走者で相手先発・ラセムセンの約１５５キロ速球を右中間席へ、技ありの一発を運んだ。これで５月に入って５戦５発。出場３５試合目で本塁打数を２桁に乗せた。開幕直後の不振から一気に盛り返した岡本について、米老舗誌「スポーツ・イラス