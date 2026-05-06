わが子が一番可愛い、と思うのは親として自然な感情です。しかし、その思いが強すぎるあまり、集団生活のルールを無視した「特別扱い」の要求や、周囲を見下すような「マウント」に走ってしまうケースもあるようです。今回は、マイナビニュース会員304名に聞いたアンケートから、周囲が思わずあきれてしまった「わが子第一主義」な保護者のエピソードを紹介します。「わが子第一主義」な保護者のエピソード○公平な場でも「わが子