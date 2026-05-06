ガールズグループBilllie（ビリー）がカムバックした。1年を超える空白期間ではあったが、その間にさらに強くなった。Billlie（シユン、ション、ツキ、ムンスア、ハラム、スヒョン、ハルナ）は5月6日午後、ソウルのSBSプリズムタワーで、1stフルアルバム『the collective soul and unconscious: chapter two』のメディアショーケースを開催し、「長い時間努力して準備してきただけに、過去最高レベルの自信がある」と語った。【写