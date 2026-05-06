【モデルプレス＝2026/05/06】タレントの益若つばさが5月5日、自身のInstagramを更新。スーパーロングヘアにスタイルチェンジした姿を公開し、話題となっている。【写真】40歳レジェンドモデル「雰囲気変わる」スーパーロングの大胆新ヘア◆益若つばさ、新ヘアスタイル披露益若は「夏に向けて髪の毛スーパーロングにしました」「エクステは130本です。とにかく長めにしてレイヤーはいれてないです」「前髪は自分でぱっつんに切っち