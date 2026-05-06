カマタマーレ讃岐 サッカー明治安田J2・J3百年構想リーグ WEST-A 第15節、6連敗中でグループリーグ最下位のJ3カマタマーレ讃岐は6日、アウェーで首位のJ２富山と対戦しました。 前半、富山に先制されますが、後半に追い付きます。PK戦（5－3）で勝利し、連敗をストップしました。