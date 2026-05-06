【ガンダムアッセンブル：「第64回 静岡ホビーショー」体験会】 応募期間：4月20日～5月6日23時59分 BANDAI SPIRITSは、ミニチュアボードゲーム「GUNDAM ASSEMBLE（ガンダムアッセンブル）」について、5月16日と17日に開催を予定している「第64回 静岡ホビーショー」体験会の事前応募締め切りが本日5月6日23時59分までとなっている。 本体験会は、