◆春季高校野球山梨県大会▽決勝山梨学院２―１東海大甲府（６日・全日ＹＢＳ球場）今春のセンバツで８強入りした山梨学院が、東海大甲府を逆転で下して３年連続１０度目の優勝。２４年秋から５季連続優勝となった。４回に１点を先行され、打線も５回までは無安打に封じられる苦しい展開だったが、８回に１死二塁の好機を作り、６番・藤田蒼海（そう）内野手（３年）の左中間への適時二塁打で同点に。勢い付いた打線は９回