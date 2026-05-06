2005年の衆議院選挙で初当選し、"小泉チルドレン"と話題になった国会議員たちのその後はさまざま。「やる気！元気！いわき！」のキャッチコピーがハマっていた井脇ノブ子さんは、2014年に政界を引退。80歳になった今はつつましい生活を送りながら、地道に市民の声を吸い上げ、政治家に届ける活動を続けている。【写真を見る】現在80歳の井脇さん、貧困だった幼少期の頃、水泳で国体の選手になった思い出の写真などそもそも