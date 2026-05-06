◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ヤクルト（６日・東京ドーム）巨人のドラフト２位・田和廉投手（２３）が２番手で登板し、１／３回を無失点。自身が持つ球団新人の連続試合無失点記録を１３に更新した。０―５の７回２死三塁からドラ１左腕の竹丸に代わりマウンドへ。４番・内山をプロ入り後最速となる１５０キロの直球中心に追い込み、最後も力で押して右飛に抑えた。３月２８日の阪神戦（東京ドーム）から１３戦連続０封。開