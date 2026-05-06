K-1元3階級制覇王者でONEフライ級キックボクシング暫定王者の武尊（34＝teamVASILEUS）がアジア史上最大の格闘技団体「ONEChampionship」（ONE）の殿堂入りすることが分かった。現役ラストマッチで最強を証明した4月29日に開催された「ONE SAMAURAI 1 フライ級キックボクシング暫定世界王者決定戦 ロッタンVS武尊」（有明アリーナ）のメインイベントでマッチメークされた引退試合では1年前にKO負けを喫した元ONEフライ級ム