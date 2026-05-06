演歌歌手の小林幸子（72）が6日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。意外な趣味について語った。司会の黒柳徹子から「とても健康的な生活で、ジムにも行って泳いだりする」と明かされ、小林は「そうですね。泳ぐのは好きですね。スキューバダイビングだけが自分の趣味で」と打ち明けた。黒柳は「凄いね。そんなのできるの」と驚いたが、「できるんですよ」と平然。水中に実際に潜っている写真が