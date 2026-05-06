2025年（1月〜12月）、文春オンラインで反響の大きかった記事を発表します。女性著名人部門の第1位は、こちら！（初公開日 2025/12/13）。【日本人離れした「超イケメン」】筋肉ムキムキの高身長⋯安室奈美恵さん（48）と「元パートナー（63）のツーショット写真」を見る【還暦超えなんてウソでしょ】＊＊＊「その時に改めて気づきを得たのは、引退が決まってからの期間はビジネス的にもゴールデンタイムだということ