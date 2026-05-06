メジャーリーグ・ドジャースの大谷翔平選手が好投を見せました。今シーズン「最長」・「最速」を記録です。自身初となる投手での月間MVPを受賞し、5月最初の登板に臨んだ大谷選手、打者としては出場せず、投手に専念。初回は三者凡退に抑えます。しかし2回。先頭バッターに手痛い一発を打たれてしまいます。これが大谷選手にとって今シーズン初めて打たれたホームランとなりました。さらに3回にもホームランで1点を失うと、5回のピ