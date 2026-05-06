「毒親」とは、一般的に子どもの人生を支配し、悪影響を与える親を指します。そんな毒親のもとで育った作者の北夫得流磨さんが、ついには支援措置を利用して親から逃げ出した実体験を描いた漫画『毒親育ちの私が支援措置できた話しー1章:過去編ー』がpixivに投稿されました。【漫画】『毒親育ちの私が支援措置できた話しー1章:過去編ー』（全編を読む）物語は作者の「私の母は毒親でした」という独白から始まります。作者がはっき