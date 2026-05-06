伝統と変革の狭間で生まれた新たなスタイルクルマに対する期待は、ここ数年で確実に広がりを見せています。単に移動するための道具としてではなく、日常の時間をどう彩るかという視点でも語られるようになってきました。人々のライフスタイルが多様化する中で、クルマに求められる役割もまた変わりつつあります。【画像】超いいじゃん！ これが“歴代初”のレクサス斬新「“観音開き”クーペ」です！ 画像を見る！（30枚以上）