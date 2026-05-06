◇MLB アストロズ2-1ドジャース(日本時間6日、ダイキン・パーク)ドジャースのミゲル・ロハス選手が大谷翔平選手が先発する際の打線についてコメントしました。今季3度目の投手専念での先発マウンドに上がった大谷選手はこの日、7回2失点と好投するも打線の援護がなく自身2連敗。ここまで6戦全てでクオリティースタートするものの2勝2敗と勝ちがついてきません。ロハス選手は大谷選手が投手専念として打席に立たないことでの得点の