「西武１０−２ソフトバンク」（６日、ベルーナドーム）西武が１８安打１０得点で大勝。再び勝率５割に復帰した。打線が二回に爆発。９長短打を集中する打者１２人の猛攻で一挙８点を奪った。１死から平沢、古賀悠の連続二塁打で先制すると、滝沢、西川もタイムリー。なおも１死満塁で渡部が４号グランドスラムを放って７−０とし、さらに攻撃を手を緩めずもう１点を追加した。七回にも２点を追加した。先発の高橋は６回を