「西武１０−２ソフトバンク」（６日、ベルーナドーム）ソフトバンクが３投手で計１８安打１０失点の大敗を喫した。先発・大関が誤算。二回に渡部に満塁本塁打を浴びるなど、９長短打を集中されて一挙８点を失った。５回１２安打８失点で３敗目（１勝）を喫した。七回に３番手で登板した鈴木豪も１回５安打２失点だった。ソフトバンク投手陣は４日の西武戦でも３投手で計１９安打を浴び２桁１０失点。今回３連戦で計２４失