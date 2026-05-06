東急電鉄によりますと、東横線は横浜市の白楽駅と妙蓮寺駅との間で発生した人身事故の影響で、一部区間で一時運転を見合わせていましたが、午後3時22分ごろ、全線で運転を再開しました。あわせて83本が運休し、およそ3万1300人に影響したということです。