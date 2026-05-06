米ドルの紙幣6日の外国為替市場で円が対ドルで急騰し、一時1ドル＝155円台前半をつけた。2月下旬以来約2カ月半ぶりの円高ドル安水準。直前までは157円台後半で推移していた。ただ、その後はドルへの買いも出て、156円台に戻す場面もあった。アジア市場では、日本政府、日銀が円安進行を阻止するため、為替介入に踏み切ったのではないかとの観測が出た。連休中の6日の東京市場は休場で、売買が比較的少なく値動きが大きくなりや