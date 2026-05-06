2回、満塁本塁打を放ち、ナインに迎えられる西武・渡部（中央手前）＝ベルーナドーム西武は投打がかみ合い大勝。二回に渡部にプロ初の満塁本塁打が飛び出すなど、打者12人の猛攻で一挙8得点。1四球を挟んで球団タイ記録の9打数連続安打とつながった。高橋光が6回無失点で4勝目。ソフトバンクの大関は3敗目。