連休明けの明日7日(木)は、関東甲信の広い範囲で夏日(最高気温が25℃以上)になり、30℃に迫る所もあるでしょう。東京都心では明日7日(木)以降、夏日が続きそうです。まだ暑さに慣れていなく、連休で疲れが溜まっている時期のため、熱中症にかかるリスクが高まります。熱中症対策をしっかりと行ってください。また、明後日8日(金)は天気の急変に注意が必要です。明日7日(木)は急に暑くなる30℃に迫る所も連休明けは熱中症に注意