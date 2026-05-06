米大リーグで５日（日本時間６日）、ア・リーグ中地区首位のガーディアンズとタイガースがそろって敗れてついに勝率５割を割って借金生活に入った。地区別で首位チームが借金になるのは珍しい。一方のナ・リーグ中地区は全５チームが貯金。これは、シーズン始まったばかりで同地区内での試合が少ないためと、全カードで交流戦が行われているための結果だ。同地区内の試合はガーディアンズはわずか５試合、タイガースも７試合し