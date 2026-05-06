◆女子プロゴルフツアー今季メジャー初戦報知新聞社後援ワールドレディスサロンパスカッププロアマ戦（６日、茨城ＧＣ西Ｃ＝６７１８ヤード、パー７２）大会を主催する日本女子プロゴルフ協会の小林浩美会長と茂木宏美コースセッティング担当が大会前日に公式会見を行い、小林会長は「素晴らしいコースコンディション、特徴あるコースセッティングになりました」と自信を持って話した。今年は２０２３年以来、３年ぶり