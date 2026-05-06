6日午後3時すぎ、小諸市の国道18号線で「車と車の交通事故があった」と近くを通りかかった人から消防に通報がありました。消防などによりますと、店舗の駐車場から出てきた車と国道を走っていた車がぶつかったとみられています。この事故で、軽ワゴン車を運転していた高齢の男性が、意識のない状態で佐久市内の病院に搬送されましたが、約1時間後に死亡が確認されました。乗用車を運転していた60代の男性に、けがはありませんでし