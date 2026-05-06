◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ・西▽第１５節長崎２―１岡山（６日・ピーススタジアム）日本代表・森保一監督が長崎で試合を視察後、取材に応じた。３日のウォルフスブルク戦で右肩を負傷し、その後クラブから右鎖骨骨折の診断結果と、手術を受けたことが発表された日本代表ＭＦ鈴木唯人（フライブルク）について「（代表のメディカルとクラブで）連絡を取り合って、コミュニケーションを取った上で迅速に対応していただいて