４月２６日に香港のシャティン競馬場で行われたチェアマンズスプリントプライズで、２年連続でカーインライジングの２着だったサトノレーヴ（牡７歳、美浦・堀宣行厩舎、父ロードカナロア）は３日、香港からの直行便で英国のヒースロー空港へ到着。その後はニューマーケット競馬場のジェームズ・ホートン厩舎へ入厩した。堀調教師によると、今後は昨年２着のクイーンエリザベス２世ジュビリーＳ・英Ｇ１（６月２０日、アスコッ