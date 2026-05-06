◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ヤクルト（６日・東京ドーム）巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２４）が７回途中１１１球を投げ、２本の本塁打を含む自己ワーストの５失点で降板した。初回、先頭の並木に投じた初球１４６キロを左翼席へ運ばれプロ初被弾。なおも２四球などで１死一、二塁のピンチを招くと、増田に左前打を浴びて２点目を献上した。しかし、２回はきっちりと立て直した。先頭の山野を遊ゴロ、続く伊藤を左飛