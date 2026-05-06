福島・郡山市の磐越自動車道でマイクロバスが絡む事故があり、17歳の高校生が亡くなりました。けがをした人も26人に上っています。6日午前7時45分ごろ、郡山市熱海町の磐越自動車道上り線でガードレールにマイクロバスが衝突し、このマイクロバスに後方を走っていたワンボックスカーが追突する事故がありました。マイクロバスには部活の遠征中だった新潟県の高校生などが乗っていて、警察によりますと、外に投げ出された17歳の男子