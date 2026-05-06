◇プロ野球セ・リーグ 巨人 - ヤクルト(6日、東京ドーム)巨人の先発・竹丸和幸投手が7回途中5失点でマウンドを降りました。現在リーグトップの4勝(1敗)、今季6度目のマウンドに上がった竹丸投手は初回、ヤクルトの1番・並木秀尊選手に初球を捉えられ、先頭打者ホームランでいきなり1点を先制されます。その後2つの四球を与え、1アウト1塁2塁のピンチを招くと5番の増田珠選手にタイムリーを浴び、この回2失点となりました。2回から