5月6日、B1東地区のアルティーリ千葉は、前田怜緒との契約満了を発表した。なお、前田はすでに移籍先が決定しているため自由交渉選手リストには公示されず、後日移籍先クラブより正式発表が行われる。 宮城県出身で現在28歳の前田は、191センチ86キロのシューティングガード兼スモールフォワード。2019年に白鷗大学から滋賀レイクスターズ（現・滋賀レイクス）に加入し、信州ブ