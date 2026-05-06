5月6日、B1西地区の大阪エヴェッサは、鈴木達也をBリーグの自由交渉選手リストへ公示することを発表した。公示日は明日7日付となる。 東京都出身で現在35歳の鈴木は、169センチ69キロのポイントガード。拓殖大学を卒業後、2013年にバンビシャス奈良でキャリアをスタートさせると、三遠ネオフェニックス、京都ハンナリーズを経て、2022－23シーズンから大阪でプレー。今シӦ