４日、山形県南陽市の商業施設で、買い物カートに置き忘れられたショルダーバッグを盗んだとして、きのう、６３歳の男が逮捕されました。 【写真を見る】買い物カートに置き忘れられたショルダーバッグを盗むアルバイト従業員の男(63)を逮捕バッグには現金が入った財布も（山形・南陽市） 窃盗の疑いで逮捕されたのは、川西町高山に住むアルバイト従業員の男（６３）です。 警察によりますと、男は