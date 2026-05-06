K-POPが中国市場において再びリアルな拠点を構築し始めている。【写真】“見せパン”に全身シースルー…過激さ増すK-POP女性アイドル衣装問題SMエンターテインメントが上海に初の公式オフライングッズ売り場を設けたことは、単なる物販の範疇を超えた意味を持つ。長らく慎重な距離を保ってきた中国市場に対し、K-POPが再び「現場」を作り始めた象徴的な出来事といえる。SMエンタは4月29日、上海の複合ショッピングモール「新六百YO