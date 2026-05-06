テゲバジャーロ宮崎は５月６日、J２・J３百年構想リーグ地域リーグラウンド第15節でFC琉球とホームで対戦。首位を走る宮崎が１−０で勝利し、WEST-Bグループの首位通過を３試合残して確定させた。開幕節から７連勝、さらに第９節からも５連勝と圧倒的な安定感を誇る宮崎は、14節終了時点で12勝２敗（１度PK戦で敗戦）の勝点37。２位の鹿児島に勝点10差をつけており、この琉球戦に勝てば他会場の結果に関係なく首位が決まる状況