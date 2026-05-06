中国の暗黒物質粒子探査衛星「悟空」は、2015年末に打ち上げられ、軌道上で10年以上安定して運用されてきました。この衛星が収集した膨大な観測データに基づき、中国科学院紫金山天文台が率いる国際研究チームはこのほど、宇宙線の加速エネルギーの限界が電荷に依存するという新たな法則を初めて発見しました。これは宇宙線の起源に関する謎を解明する上で極めて重要な意義があるとみられています。関連する研究成果は4月29日に国