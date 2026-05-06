タレントの南明奈（36）が5日、自身のインスタグラムを更新。夫の「よゐこ」濱口優（54）と3歳・長男とのゴールデンウィーク満喫ショットを公開した。「みんなはゴールデンウィークはどんな風に過ごしてるかな?」と投げかけた南。「我が家は先日八景島シーパラダイスへ行ってきました」と八景島シーパラダイスでお出かけした親子ショットを披露した。「お目当ては…《マツケンまみれゆうえんち》ゴールデンウィーク期間中