Snow Manの渡辺翔太さん（33）と俳優の波瑠さん（34）がMCを務める新音楽特番『1億2000万人のありがとう 歌の感謝祭』のみどころが、6日に発表されました。日本テレビ系で5月6日よる7時から放送される新音楽特番『1億2000万人のありがとう 歌の感謝祭』は、“感謝”をテーマに世代やジャンルを超えた名曲と最新ヒット曲を届け、合計100曲の“ありがとう”ソングを映像と歌唱で紹介します。■AIは日曜ドラマの主題歌を披露AIさんは