女優・川島海荷（32）が6日までに、自身のインスタグラムを更新。自撮り写真を公開した。「セルフメイクしてみた日」と書き出した川島。セルフメイクを施した自撮りをアップした。「みなさま、ゴールデンウィーク楽しんでますか？」と添えた。ファンからは「かわい〜」「綺麗過ぎる！」「お肌綺麗」「海荷ちゃん可愛いですし素敵です」「美人過ぎる」「海荷ちゃんが可愛い」「女神降臨」「海荷ちゃんかわいいとても美人や