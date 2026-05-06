お笑いコンビ「2丁拳銃」小堀裕之（52）の次男で、自身もお笑いコンビ「ウェスタンジーニャ」で活躍する小堀響己（19）が6日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）に生出演。父・裕之の衝撃エピソードを暴露した。同番組では、裕之の相方・川谷修士と、その妻で放送作家の野々村友紀子氏に向けて、長女の一花さんが感謝の手紙を読み上げた。その感動的な内容に、川谷は「いやホントにね…ありがとうございます」とグッ