高松宮記念を連覇し、前走の香港チェアマンズスプリントプライズで２着だったサトノレーヴ（牡７歳、美浦・堀）が３日、香港からの直行便で英国に移動した。ヒースロー空港経由でニューマーケットのジェームズ・ホートン厩舎へ入厩。今後は昨年２着だったクイーンエリザベス２世ジュビリーＳ（６月２０日・英アスコット）を含め、欧州の複数レースに登録して出走を決めていく意向としている。