◇セ・リーグ巨人―ヤクルト（2026年5月6日東京D）巨人のドラフト1位・竹丸和幸投手（24）が6日、本拠地で行われたヤクルト戦に先発。プロ入り後最多の111球、同最長の6回2/3を投げて5失点で降板した。初回、1番・並木への初球を左越えにソロ被弾。さらに増田に左前適時打され、この回2点を失った。竹丸はプロ6試合目の登板で、被本塁打も初回の失点も初めてだった。2回から5回までの4イニングは、許した走者は4番・内