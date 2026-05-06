タレントでインフルエンサーの岸谷蘭丸が5月4日に自身が関わるYouTubeチャンネル「岸谷蘭丸とフレンズ【大森＆MMBH＆皆さん】」を更新し、炎上について語った。「蘭丸さんは5月1日に『ぽかぽか』（フジテレビ系）に出演。将来は東京都知事になりたいと語ったところ、これがネットニュースとなり炎上してしまいました。『うちの親は、子育てに失敗したらしい』と題された動画では、都知事の夢は一年半ほどずっと言っている話であ