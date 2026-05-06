5月5日、7人組男性アイドルグループ・WEST.の中間淳太が、7月12日に台湾でファンミーティング『黄・fan・fun Meeting - Junta ＆ 愛TAIWAN - in Taipei』を開催することを発表した。イベント内容の一部が明らかになると、ファンの間では賛否の声が広がっている。台湾公演では、チケット当選者を対象に「VIP Pass」への申し込みが可能となっており、当選者は追加料金1万円を支払うことで、「ツーショットチェキ」「ポストカード