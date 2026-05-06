ドイツ１部マインツが、日本代表ＭＦ佐野海舟（２５）の売却に関して強気の姿勢だ。佐野は２０２４年夏にＪ１鹿島から加入し、１年目から主力に定着。２年目の今季もボランチとしてチームを支えている中、今季のステップアップが注目されている。かねてドイツメディア「ビルト」は、スポーツディレクター（ＳＤ）を務めるクリスティアン・ハイデル氏が佐野の移籍金として、６０００〜７０００万ユーロ（約１１０〜１２８億円